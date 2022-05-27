Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Грузия нашла способ предотвратить провоз санкционных товаров в Россию

Власти Грузии усилили таможенный контроль на пропускных пунктах с Россией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Власти Грузии усилили контроль на пропускных пунктах с Россией, чтобы предотвратить провоз санкционных товаров. О таком способе рассказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

По его словам, ввоз и вывоз товаров осуществляется через 20 таможенных пунктов, где грузы проходят контроль более тысячи таможенников.

«Следует отметить, что в целях усиления таможенного контроля грузов, перемещающихся на российско-грузинской границе, увеличена численность сотрудников таможенного пункта "Казбеги", установлены рентгеновские сканеры и осуществляется полный контроль на месте», — заявил премьер.

Гарибашвили также отметил, что была создана специальная группа по управлению таможенными рисками для товаров военного и двойного назначения, а также тех, что входят в санкционный список. Случаи их вывоза или ввоза строго контролируются, подчеркнул премьер-министр.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук со ссылкой на главное управление Минобороны республики заявила, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании контрабанды для провоза оружия.

Премьер Грузии назвал заявление клеветой. Он подчеркнул, что Грузия находится «в полной координации» с партнерами и в режиме реального времени обменивается с ними данными о передвижении грузов по территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing
Индия признала рабочие и социальные права проституток
Женщина из ревности застрелила бывшую любовницу возлюбленного
Минобороны России заявило о приоритетности оспы для США как агента биооружия
Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России
Стилистка раскрыла причину выбора влюбленными одного стиля одежды
Роскомнадзор составил протоколы в отношении нескольких иностранных компаний
Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни
17 детей попали в больницу после последнего звонка в российской школе-интернате
Шольц призвал «разоблачить нарратив» Путина о коллективном Западе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.