Грузия нашла способ предотвратить провоз санкционных товаров в Россию

Власти Грузии усилили таможенный контроль на пропускных пунктах с Россией

Власти Грузии усилили контроль на пропускных пунктах с Россией, чтобы предотвратить провоз санкционных товаров. О таком способе рассказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

По его словам, ввоз и вывоз товаров осуществляется через 20 таможенных пунктов, где грузы проходят контроль более тысячи таможенников.

«Следует отметить, что в целях усиления таможенного контроля грузов, перемещающихся на российско-грузинской границе, увеличена численность сотрудников таможенного пункта "Казбеги", установлены рентгеновские сканеры и осуществляется полный контроль на месте», — заявил премьер.

Гарибашвили также отметил, что была создана специальная группа по управлению таможенными рисками для товаров военного и двойного назначения, а также тех, что входят в санкционный список. Случаи их вывоза или ввоза строго контролируются, подчеркнул премьер-министр.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук со ссылкой на главное управление Минобороны республики заявила, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании контрабанды для провоза оружия.

Премьер Грузии назвал заявление клеветой. Он подчеркнул, что Грузия находится «в полной координации» с партнерами и в режиме реального времени обменивается с ними данными о передвижении грузов по территории страны.