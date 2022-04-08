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Грузия ответила на обвинения в причастности к контрабанде из России

Премьер Грузии назвал клеветой заявления Киева о причастности Тбилиси к контрабанде из РФ

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг причастность Тбилиси к контрабанде из России, назвав заявления украинских властей клеветой, передает «Интерфакс».

«Для меня очень трудно слышать подобное клеветническое обвинение со стороны Украины. Это политически мотивированное заявление, не подтвержденное ни одним фактом», — сказал он. Гарибашвили добавил, что утверждение Киева о том, что в контрабандных поставках в Россию участвует грузинское правительство, абсурдно.

Премьер-министр напомнил, что Грузия находится «в полной координации» с партнерами и в режиме реального времени обменивается с ними данными о передвижении грузов по территории страны.

5 апреля Служба госбезопасности (СГБ) Грузии потребовала от украинских властей предоставить доказательства заявлений о якобы провозе контрабанды санкционных товаров в Россию. В СГБ выразили уверенность в том, что провокационные заявления Киева могли быть направлены на создание в Грузии внутренних беспорядков.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании контрабанды для провоза оружия.

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Алина Гончарова
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