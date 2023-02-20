Актер Шон Пенн выступил с призывом США ввести войска на Украину

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн выступил с призывом США ввести войска на Украину. Об этом он сообщил в интервью The Guardian на премьере своего нового документального фильма «Суперсила» (Superpower), посвященного событиям на Украине.

Кинодеятель отметил, что основной мыслью его нового проекта является тот факт, что Запад не сможет допустить поражение Украины, а также заявил, что американцы испытывают «уровень стыда» за промедление с поставкой оружия Киеву.

«Я думаю, совершенно ясно: что бы ни потребовалось, чтобы удержать американские войска подальше оттуда [Украины], в конечном счете мы это сделаем. Так почему бы не сейчас?» — сообщил Пенн.

В конце января стало известно, что Шон Пенн представит фильм о событиях на Украине на Берлинском кинофестивале. Известно, что в киноленте принял участие президент страны Владимир Зеленский.