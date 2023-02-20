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12:03, 20 февраля 2023Путешествия

Россиянку госпитализировали после пожара на популярном курорте в Таиланде

The Phuket Express: россиянку госпитализировали после пожара в отеле на Пхукете

Фото: nitinut380 / Shutterstock / Fotodom

Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет. Об этом пишет The Phuket Express.

По данным издания, возгорание произошло на кухне ресторана, расположенного на первом этаже гостиницы, вечером в субботу, 18 февраля. В результате инцидента на популярном курорте Таиланда пострадала россиянка Светлана Сташко. Туристку доставили в больницу после отравления угарным газом.

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Также отмечается, что на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Спасателям удалось справиться с огнем за короткое время.

О других пострадавших при пожаре не сообщается. Местные правоохранители приступили к расследованию случившегося.

Ранее в феврале сообщалось, что российский турист угнал пикап у соотечественника на Пхукете и угодил в больницу. Уточняется, что угонщик находился за рулем автомобиля в бессознательном состоянии.

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Фариза Бацазова
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