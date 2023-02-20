Появились подробности о выпавших из окна московских школьницах

«МК»: одна из выпавших из окна в Москве школьниц жаловалась на невнимание в семье

У одной из двух школьниц, которые выпали из окна в Москве, были проблемы с учебой и с родителями. Подробности о погибших девочках публикует «Московский комсомолец».

По данным издания, на одну из погибших школьниц жаловались учителя, у нее были проблемы в семье — она воспитывалась вместе с двумя братьями. Предварительно, у погибшей нашли записку с фразой «спасибо, что много времени уделял мне».

Вторая 13-летняя школьница, которая выпала из окна, проживала не в районе, где была найдена погибшей, и воспитывалась матерью-одиночкой. У несовершеннолетней не было проблем с учебой, но она принимала успокоительные таблетки, сообщает издание.

О случившемся в Москве на улице Генерала Кузнецова стало известно в воскресенье, 19 февраля. Двух школьниц нашли под окнами 14-этажного дома. Одна из пострадавших девочек скончалась на месте, у другой наступила клиническая смерть и за ее жизнь боролись врачи, но не смогли ее спасти.