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14:32, 20 февраля 2023Россия

ВСУ потеряли десятки человек на южно-донецком и запорожском направлениях

Минобороны: до 60 солдат ВСУ уничтожено на южно-донецком и запорожском направлениях

Фото: Emilio Morenatti / AP

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих на южно-донецком и запорожском направлениях в зоне спецоперации. Об этом в понедельник, 20 февраля, журналистам доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, на указанных направлениях российские войска уничтожили бронетехнику и артиллерию противника. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили три склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и Донецкой народной республике.

Огневое поражение подразделениям ВСУ нанесла группировка войск «Восток», добавил Конашенков.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли убитыми до 100 человек на краснолиманском направлении.

Российские войска проводят спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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