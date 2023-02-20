Россиянам рассказали о подорожании проектирования жилья

Партнер Syntaxis Стариков: проектирование жилья подорожает, но без резких скачков

Проектирование и строительство недвижимости в России вслед за инфляцией подорожает, однако их стоимость будет повышаться без резких скачков. Об этом со ссылкой на партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова россиянам сообщили «Известия».

«Потребитель и так находится на верхней планке платежеспособного спроса. Возможно, девелоперы продолжат оптимизировать проекты там, где это возможно, чтобы удержать цены на приемлемых для всех уровнях», — предположил эксперт. Он добавил, что в данный момент импортозамещение еще не находится на том уровне объема и качества, чтобы быть достаточным для автономной работы рынка жилья в стране, однако значительные подвижки в этом вопросе есть.

По словам Старикова, бизнес активно подбирает замену западным поставщикам в Азии либо занимается налаживанием производства необходимых товаров в России. «Количество наименований за последнее время сократилось, но сейчас на рынке уже не ощущается того шока, который возник в первые месяцы после перекрытия поставок и резкого скачка цен», — рассказал специалист. При этом архитектор подчеркнул, что за счет стабильного курса рубля во втором полугодии прошедшего года удалось создать нужные запасы импортированных товаров на складах.

В феврале стало известно, что в России зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья. По данным «Известий», положительная динамика составила от 5 до 10 процентов.