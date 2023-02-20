«Известия»: в России зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья на 5-10%

В России зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья — рост составил от 5 до 10 процентов. Об этом пишут «Известия».

«Прежде всего это связано с дефицитом кадров, причем не только высококвалифицированных. Чтобы удержать строителей, компании регулярно индексируют их заработную плату», — рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Помимо этого, за последний месяц поднялись цены на стройматериалы на два процента, а за полгода — на пять процентов, отметила директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, 10–20-процентный рост на различные позиции материалов за год — это норма. Также сокращается ассортимент инженерного оборудования, электрики, оконечных устройств.

Ранее сообщалось, что российские власти решили упростить механизм досрочного расторжения договоров аренды госземель для строителей жилья — теперь сделать это можно будет сразу по завершении проекта. Мера должна избавить застройщиков от дополнительных затрат в условиях кризиса.