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05:32, 20 февраля 2023Экономика

В России зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья

«Известия»: в России зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья на 5-10%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России зафиксировали новый виток подорожания строительства жилья — рост составил от 5 до 10 процентов. Об этом пишут «Известия».

«Прежде всего это связано с дефицитом кадров, причем не только высококвалифицированных. Чтобы удержать строителей, компании регулярно индексируют их заработную плату», — рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Помимо этого, за последний месяц поднялись цены на стройматериалы на два процента, а за полгода — на пять процентов, отметила директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, 10–20-процентный рост на различные позиции материалов за год — это норма. Также сокращается ассортимент инженерного оборудования, электрики, оконечных устройств.

Ранее сообщалось, что российские власти решили упростить механизм досрочного расторжения договоров аренды госземель для строителей жилья — теперь сделать это можно будет сразу по завершении проекта. Мера должна избавить застройщиков от дополнительных затрат в условиях кризиса.

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Юлия Мискевич
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