Строителей жилья в России избавят от дополнительных затрат

«Ъ»: застройщикам жилья в России упростят досрочное расторжение аренды госучастков

Российские власти решили упростить механизм досрочного расторжения договоров аренды госземель для строителей жилья — теперь сделать это можно будет сразу по завершении проекта. Мера должна избавить застройщиков от дополнительных затрат в условиях кризиса, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что соответствующий документ обсуждали на совещании в Росреестре с участием представителей Минстроя и департамента городского имущества Москвы (ДГИ). Согласно новым правилам, застройщики получат возможность прекратить договорные отношения после сдачи объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности на первое помещение в доме. После этого участок под зданием перейдет в общедолевую собственность покупателей квартир, а территории с социальной инфраструктурой — на баланс муниципалитета или региона, пояснили эксперты.

Подобный механизм будет временным до внесения изменений в законодательство — в ДГИ подтвердили эту информацию. В Росреестре добавили, что инициаторами создания нового алгоритма выступили участники рынка недвижимости.

Специалисты считают ситуацию особенно актуальной для Москвы — там 80 процентов проектов застройщики реализуют на землях, находящихся в муниципальной и федеральной собственности. В Санкт-Петербурге, к примеру, доля земель под застройку в частной собственности больше.

Сейчас, как пояснили эксперты, в документах по застройке земель в Москве прописывается срок аренды на шесть лет, при этом разрешение на проведение работ действует три года — аналогичное количество времени после сдачи проекта девелоперам приходится перечислять арендную плату. При этом ставка аренды является прогрессирующей, что приводит к дополнительным затратам.

При этом досрочно расторгнуть договор аренды сложно — приходится обращаться в суд и больше года ждать вступления решения в силу. Специалисты утверждают, что после запуска упрощенного механизма в плюсе окажутся и покупатели квартир и других помещений — они смогут быстрее получить право собственности на свою недвижимость. Однако появятся и дополнительные риски — воспользовавшиеся ускоренной системой расторжения договора девелоперы могут не приводить придомовую территорию в требуемое состояние.

Ранее стало известно, что в России подешевело строительство жилья. Сильнее всего снизилась цена металлозависимых материалы, а цена светопрозрачных конструкций и других высокотехнологичных материалов не изменилась.