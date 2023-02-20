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22:26, 20 февраля 2023Бывший СССР

На Украине анонсировали новую встречу формата «Рамштайн»

Глава Минобороны Украины Резников анонсировал встречу формата «Рамштайн» в середине марта
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, когда состоится следующее заседание в формате «Рамштайн», на котором обсуждают вопросы предоставления вооружения Киеву, Об этом он сообщил в беседе с «Укринформ».

Резников анонсировал встречу формата «Рамштайн» в середине марта и подчеркнул, что скорее всего она состоится в онлайн-формате.

«Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно на военной авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева», — подчеркнул он.

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоялось в Брюсселе 14 февраля. Прибывший на переговоры Алексей Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

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Марина Совина
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