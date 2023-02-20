В Госдуме призвали наложить репарации на заказчиков аварии на «Северных потоках»

В ГД призвали наложить экологические репарации на заказчиков аварии на «Северных потоках»

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин в своем Telegram-канале призвал наказать заказчиков аварии на «Северных потоках», наложив на них экологические репарации.

«На заказчиков аварии должны быть наложены экологические репарации в несколько сотен миллиардов долларов», — заявил депутат.

По его словам, данная диверсия является преступлением международного масштаба. Он подчеркнул, что последствия инцидента гораздо более серьезные, чем нарушение экосистемы.

Кобылкин добавил, что международное экологическое сообщество приняло решение проигнорировать факт совершения данного преступления, отметив, что ни одна из иностранных общественных организаций не ответила на письмо от российских коллег, которое было направлено около полугода назад. Он добавил, что необходимо прекратить замалчивание данной истории и не допустить остановки ее обсуждений.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь подтвердил, что Пекин готов поддержать идею России о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедших в сентябре прошлого года