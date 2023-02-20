Учительница получит 372 миллиона рублей за обвинения в сексе с подростком

В США обвиненная в совращении школьника учительница получит пять миллионов долларов

В США бывшая учительница из штата Вирджиния выиграла дело против шерифа округа Лаудун и его заместителя, которые ложно обвинили ее в совращении 17-летнего школьника. Об этом сообщает Blue Virginia.

Суд присяжных вынес вердикт в пользу Кимберли Винтерс после всего пяти дней разбирательств. Женщина получит компенсацию в пять миллионов долларов (372,4 миллиона рублей) за обвинения, выдвинутые против нее в ноябре 2018 года бывшим учеником и поддержанные шерифом Майклом Чепменом и его заместителем Питером Роке.

Полицейские утверждали, что в период с 1 октября по 2 ноября 2017 года Винтерс несколько раз занималась сексом с подростком у себя дома. В феврале 2019 года все обвинения с бывшей учительницы были сняты, так как сторона обвинения не смогла предоставить ни одного убедительного доказательства.

Питер Роке признал, что соврал начальству, прокуратуре и суду о якобы имевшихся у него свидетельских показаниях и переписке Винтерс с подростком. Сам истец опрашивался трижды, но не смог назвать ни даты, когда якобы вступал в половой контакт с педагогом, ни другие подробности. Он признался Роке, что у него нет никаких доказательств, подкрепляющих его слова. Несмотря на это, обвинения против Винтерс были выдвинуты, а сама она арестована.

Суд присяжных постановил выплатить бывшей учительнице крупную компенсацию, так как действия сотрудников полиции штата нанесли ей тяжелый моральный и профессиональный урон. Винтерс заявила, что обвинения «разрушили ее жизнь» и нанесли непоправимый вред репутации как педагога, так как процесс против нее широко освещался в СМИ, а сама она подверглась аресту и унизительному обыску.

Скорость вынесения вердикта в свою пользу Винтерс объяснила силой доказательной базы ее защиты.

Ранее сообщалось, что канадской учительнице Кристе Граймс, которую бывший ученик обвинил в изнасиловании, удалось избежать наказания. Защита женщины доказала, что молодой человек дал ложные показания.