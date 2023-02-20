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12:04, 20 февраля 2023Наука и техника

В Starlink появилась услуга роуминга

PCMag: SpaceX дала возможность пользоваться Starlink по всему миру

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

SpaceX объявила о появлении услуги роуминга в Starlink. Об этом сообщает издание PCMag.

Журналисты медиа обратили внимание на письма, которые оператор разослал некоторым клиентам. В сообщениях говорится, что потребители могут воспользоваться функцией роуминга, чтобы пользоваться спутниковым интернетом по всему миру — без привязки к определенной локации. Стоимость услуги, которая по состоянию на конец февраля предоставляется в тестовом режиме, составляет 200 долларов, или около 15 тысяч рублей, в месяц.

Двое заинтересованных Starlink пользователей, которые проживают в регионах, где спутниковый интернет недоступен, рассказали о получении подобных писем. «Я оставил депозит для Starlink более двух лет назад и получил это письмо вчера», — сообщил журналистам житель Гренландии.

По словам специалистов, данная услуга позволит подключаться к Starlink в регионах, где SpaceX еще не получила разрешение на работу сервиса. Тем не менее в документах компании говорится, что каждый конкретный потребитель будет нести ответственность за ввоз терминала Starlink на территорию страны.

В октябре китайские ученые смоделировали возможность нанесения точечного ядерного удара, способного уничтожить спутники проекта Starlink. По словам специалистов, удар должен быть нанесен на высоте около 80 километров над Землей.

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Андрей Ставицкий
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