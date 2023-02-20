В Китае заявили о ненависти Европы к России

Global Times: Европа погрязла в ненависти к России, из-за чего сложно начать переговоры

Европа погрязла в ненависти к России, из-за чего сложно начать переговоры с Москвой. Такое мнение выразил аналитик китайского издания Global Times Чжан Хун.

По мнению Хуна, европейские страны сегодня погрязли в иррациональной ненависти по отношению к Москве. Он добавил, что Мюнхенская конференция по безопасности была сосредоточена на безопасности Европы, однако Россия была исключена из числа участников. «С таким настроем сложно будет посадить РФ за стол переговоров», — считает эксперт.

В то же время США на самом деле не волнует, каков итог будет у украинского конфликта, отметил автор материала. Вашингтон, как подчеркнул журналист, уверен в своем намерении ослабить Россию, что американским властям безразлично, что цена их желания — жизни людей.

Хун сравнил конфликт на Украине с раной на руке, а «предложенное Китаем решение состоит в том, чтобы применить немного китайской медицины и залечить кровоточащую рану, в то время как США хотят отрезать всю руку».

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай к концу февраля подготовит документ, в котором будут изложены позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине.

