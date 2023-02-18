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16:21, 18 февраля 2023Мир

В Китае заявили о подготовке документа по урегулированию ситуации на Украине

В Китае заявили о подготовке документа с позициями по урегулированию ситуации на Украине

Фото: Peter Zhou / Unsplash

Китай к концу февраля подготовит документ, в котором будут изложены позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, его слова приводит РИА Новости.

«Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса. В позиционном документе мы повторим предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал Ван И.

Среди предложений китайский политик назвал необходимость уважать территориальную целостность и суверенитет, а также соблюдать цели и принципы Устава ООН. Он добавил, что в документе, помимо прочего, будет присутствовать позиция о поддержке всех усилий, которые способствуют мирному урегулированию кризиса.

По словам Ван И, Китай повторит тезис о том, что ядерные войны не должны начинаться и их невозможно выиграть. «Мы должны вместе выступить против любого применения химического и биологического оружия в каких бы то ни было обстоятельствах. Наши усилия по содействию миру продолжатся», — заключил политик.

Ранее Ван И провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, в ходе которой пообещал, что Пекин продолжит оказывать содействие миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах.

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Никита Абрамов
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