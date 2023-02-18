Китай пообещал содействовать миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, в ходе которой пообещал, что Пекин продолжит оказывать содействие миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах, сообщает китайское информационное агентство Xinhua.
«По проблеме Украины Китай неизменно прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров», — заявил китайский дипломат.
Он рассказал, что Пекин будет продолжать усилия по разрешению кризиса на Украине вне зависимости от того, на сколько сложными они окажутся. Ван И добавил, что Китай настроен на усиление взаимодействия со странами Евросоюза для того, чтобы как можно скорее добиться снижения эскалации на Украине.
Ранее Ван И заявил, что Берлин должен сыграть конструктивную роль и помочь в снижении эскалации конфликта на Украине.