Китай пообещал содействовать миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах

Китай пообещал оказывать содействие миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, в ходе которой пообещал, что Пекин продолжит оказывать содействие миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах, сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

«По проблеме Украины Китай неизменно прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров», — заявил китайский дипломат.

Он рассказал, что Пекин будет продолжать усилия по разрешению кризиса на Украине вне зависимости от того, на сколько сложными они окажутся. Ван И добавил, что Китай настроен на усиление взаимодействия со странами Евросоюза для того, чтобы как можно скорее добиться снижения эскалации на Украине.

Ранее Ван И заявил, что Берлин должен сыграть конструктивную роль и помочь в снижении эскалации конфликта на Украине.