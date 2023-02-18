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04:43, 18 февраля 2023Мир

Китай пообещал содействовать миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах

Китай пообещал оказывать содействие миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах
Ван И

Ван И. Фото: Zhang Ling / Globallookpress.com

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, в ходе которой пообещал, что Пекин продолжит оказывать содействие миру на Украине даже при сложнейших обстоятельствах, сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

«По проблеме Украины Китай неизменно прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров», — заявил китайский дипломат.

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Он рассказал, что Пекин будет продолжать усилия по разрешению кризиса на Украине вне зависимости от того, на сколько сложными они окажутся. Ван И добавил, что Китай настроен на усиление взаимодействия со странами Евросоюза для того, чтобы как можно скорее добиться снижения эскалации на Украине.

Ранее Ван И заявил, что Берлин должен сыграть конструктивную роль и помочь в снижении эскалации конфликта на Украине.

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Марина Совина
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