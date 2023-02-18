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04:08, 18 февраля 2023Мир

В Китае предложили ФРГ помочь деэскалации конфликта на Украине

Куратор внешней политики Китая Ван И предложил ФРГ помочь деэскалации конфликта на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Берлин должен сыграть конструктивную роль и помочь в снижении эскалации конфликта на Украине, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И. Об этом пишет Xinhua.

Ван И встретился я канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Надеюсь, Германия сыграет конструктивную роль в снижении эскалации», — предположил специалист. Куратор внешней политики добавил, что Пекин всегда выступает за мирное урегулирование.

«КНР и Германия — независимые и самостоятельные державы, на нас возлагается общая ответственность за поддержание мира на всей планете и противостояние глобальным вызовам», — объяснил он.

Ранее дипломат заявил, что Китай отказывается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но также не собирается способствовать его эскалации.

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Марина Совина
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