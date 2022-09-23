Китай отказался «сидеть сложа руки» на фоне конфликта на Украине

Глава МИД Китая Ван И: Пекин отказывается бездействовать в отношении конфликта на Украине

Китай отказывается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но также не собирается способствовать его эскалации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент «Ленты.ру».

Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль Ван И министр иностранных дел КНР

Китайский дипломат отметил, что негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и назвал главным приоритетом мирное урегулирование. Он также поддержал усилия Евросоюза и крупных европейских стран по налаживанию диалога между Россией и Украиной в условиях кризиса.

В то же время мы поддерживаем Евросоюз и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира Ван И министр иностранных дел КНР

Накануне Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. Он добавил, что кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации».

Запад против России и КНР

21 сентября президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН допустил ухудшение отношений Запада с Россией и КНР и расширение вооруженного конфликта до мирового уровня.

По словам сербского лидера, ситуация может перерасти из фазы специальной военной операции в большое военное противостояние, «которого у нас не было со Второй мировой войны».

Для всех нас, кто хотел бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю: все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР Александр Вучич президент Сербии

Позиция Кремля

Несмотря на опасения Запада относительно сотрудничества двух держав, у России и Китая нет цели управлять всем миром, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Пекин имеют схожее отношение к провокационным действиям, «источником коих являются Соединенные Штаты Америки». По его словам, Россия и КНР единогласны в оценке «непозволительности такого дестабилизирующего поведения».

Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Встреча Путина и Си Цзиньпина

15 сентября состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лидеры обсудили украинский кризис и обстановку на Тайване. Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и сателлитов в тайваньском проливе. Также российский президент оценил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.

Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития Си Цзиньпин председатель КНР

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с Владимиром Путиным. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии COVID-19. Встреча мировых лидеров планируется на полях саммита ШОС в Узбекистане, который пройдет 15-16 сентября.