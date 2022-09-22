Китай призвал возобновить прямой диалог между Россией и Украиной

Глава МИД Китая призвал возобновить диалог России и Украины без предварительных условий

Глава МИД Китая Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. Цитату передает корреспондент «Ленты.ру» с заседания Совбеза ООН.

«Дипломатия — единственный способ остановить войну. Но дипломатия не может и не должна быть использована приманки, чтобы навязать Украине условия урегулирования, которые будут противоречить Уставу ООН или поощрять Россию за его нарушение», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации».

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хочет в ближайшее время провести еще один телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Он не пояснил, о чем именно будет идти речь, отметив, что повестка для разговора «широкая».