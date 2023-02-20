Молодой россиянин развратил 12-летнюю школьницу и попал под следствие

В Красноярске задержали юношу, развратившего возвращавшуюся из школы 12-летнюю девочку

В Красноярске 19-летний юноша домогался 12-летней девочки. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 15 февраля потерпевшая возвращалась домой из школы. Фигурант зашел за девочкой в подъезд и совершил при ней развратные действия. Затем россиянин сбежал. Вскоре его личность удалось установить. Молодого человека задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте юноши.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали 53-летнего учителя музыки, развращавшего маленьких учениц.