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08:22, 20 февраля 2023Силовые структуры

Молодой россиянин развратил 12-летнюю школьницу и попал под следствие

В Красноярске задержали юношу, развратившего возвращавшуюся из школы 12-летнюю девочку

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Красноярске 19-летний юноша домогался 12-летней девочки. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 15 февраля потерпевшая возвращалась домой из школы. Фигурант зашел за девочкой в подъезд и совершил при ней развратные действия. Затем россиянин сбежал. Вскоре его личность удалось установить. Молодого человека задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте юноши.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали 53-летнего учителя музыки, развращавшего маленьких учениц.

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Екатерина Власова
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