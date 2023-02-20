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15:47, 20 февраля 2023Забота о себе

Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым

Сексолог Кокс: пары со слабой половой конституцией могут быть счастливы и без секса

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Браки, в которых секс полностью отсутствует или случается очень редко, могут быть счастливыми, если партнеры соблюдают ряд несложных правил, полагает сексолог Трэйси Кокс. Такое мнение она высказала в своей колонке в издании Daily Mail.

Специалистка заявила, что люди, занимающиеся сексом в браке не чаще 10 раз в год или полностью от него отказавшиеся, могут быть счастливыми и удовлетворенными совместной жизнью. Она назвала такую модель отношений вполне гармоничной и здоровой для некоторых пар. В частности, к ним относятся супруги со слабой половой конституцией, живущие с родственниками или работающие в разное время суток, а также измотанные молодые родители или партнеры с проблемами со здоровьем. Для таких пар частичный или полный отказ от секса станет лучшим способом сделать друг друга счастливее, считает Кокс.

Лучше решить не заниматься сексом и признаться себе, что вы счастливы и без него, чем притворяться, что вы хотите чего-то, чего у вас нет

Трэйси КоксСексолог
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При этом, по словам сексолога, такого рода отношения работают только в том случае, если оба партнера довольны отказом от половых контактов и по-прежнему активно поддерживают друг друга в других сферах жизни. Если же мужчина и женщина перестают целоваться, обниматься, между ними исчезают не только секс, но и привязанность. Они превращаются в друзей, а не в романтических партнеров.

Ранее психолог Ольга Романив перечислила признаки рушащихся отношений. Об этом может свидетельствовать отсутствие общих интересов, доверия и планов, уверена она.

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Наталья Обрядина
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