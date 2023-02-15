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17:33, 15 февраля 2023Забота о себе

Психолог перечислила признаки рушащихся отношений

Психолог Романив назвала отсутствие общих планов и интересов признаком конца отношений

Фото: fizkes / Reuters

Отсутствие общих интересов и планов является сигналом того, что отношения близятся к концу. Эти и другие признаки рушащегося союза перечислила семейный психолог Ольга Романив в беседе с «Лентой.ру».

«Сложно спрогнозировать, как долго продлятся отношения, — предупредила Романив. — Однако существуют признаки, которые говорят, что ваша пара долго не продержится».

Отсутствие совместных планов

Если один из партнеров собирается переехать в другой город, а у другого диаметрально противоположные планы, или он вообще не в курсе, чего хочет другой, то у этой пары явно разные задачи в жизни, отметила семейный психолог. То же самое можно сказать о парах, где, например, мужчина хочет заниматься бизнесом, строить карьеру, путешествовать, а женщина — выйти замуж и родить ребенка.

Разные устремления свидетельствуют о том, что людям либо придется договориться, если они хотят быть вместе (и кто-то пожертвует своими планами), либо расставаться и искать того, кто будет эти идеи поддерживать и помогать претворять их в жизнь

Ольга Романивсемейный психолог

Отсутствие доверия партнеру

Наличие доверия между партнерами — краеугольный камень отношений. Если нет доверия, то вряд ли можно говорить о существовании реального союза. Это будет лишь временное явление, существующее до того момента, пока не найдется кто-то лучше или пока оба партнера устраивают друг друга в отдельных аспектах (сексе, быте, финансах), говорит Романив.

Отсутствие общего досуга

Если люди начинают избегать совместных развлечений, хотят все больше отдыхать друг от друга, предпочитают ездить в отпуск с друзьями, подругами, мамой, ходить в гости по отдельности, то это тревожный звонок, который свидетельствует об охлаждении между партнерами.

Проблемы в интимной жизни

Охлаждение между партнерами может выражаться по-разному, в том числе и в интимной сфере. Вопросы неудовлетворенности в сексуальной жизни также решаются по-разному: кто-то ищет удовлетворение на стороне, кто-то просто уходит, так и не получив желаемого.

Безусловно, и этих проблем можно при желании избежать. Не нужно бояться обсуждать интимные вопросы с избранником, а при необходимости стоит обратиться к специалисту. Самое главное, чтобы люди хотели остаться вместе и сообща решали проблемы

Ольга Романивсемейный психолог
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Затяжные конфликты

Ссориться в отношениях и отстаивать свою точку зрения — это нормально. При этом нужно вставать и на сторону партнера, находить точки соприкосновения, идти навстречу. Если конфликт не получается разрешить, не получается договориться и найти общий язык, он может затянуться. Это, в свою очередь, может стать причиной охлаждения в паре.

Отсутствие ссор

Отношения — это всегда про «поговорить», настаивает Романив.

Все мы любим высказаться и хотим быть выслушанными и понятыми. Если общения становится все меньше, вы перестаете обсуждать важные для вас вещи, ссориться, то это тоже признак охлаждения в отношениях, который может свидетельствовать о скором расставании

Ольга Романивсемейный психолог

Ранее Ольга Романив назвала способы найти свою любовь в зрелом возрасте. Для этого, по ее словам, нужно избавиться от иллюзий.

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Вера Владзиевская
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