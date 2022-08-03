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Психолог назвала способ встретить партнера мечты в зрелом возрасте

Психолог Романив: обрести любовь после 40 лет можно, если избавиться от иллюзий

Фото: Christian Lue / Unsplash

В зрелом возрасте нужно избавиться от нереалистичных ожиданий в отношениях, уверена семейный психолог Ольга Романив. Способ обрести любовь после 40 лет она назвала в интервью для «Вечерней Москвы».

По ее словам, возраст не помеха, если человек искренне желает встретить партнера своей мечты, однако в зрелые годы стоит окончательно избавиться от иллюзий, простительных, по ее мнению, в 20-25 лет. «Если вы не грезите фантазиями, сможете увидеть реального человека с его достоинствами и недостатками и понять, готовы ли вы примириться со вторым ради первого», — пояснила она.

Кроме того, важно определиться с тем, чего именно хочется от отношений, сообщила Романив. «От этого будет зависеть то, какого партнера вы будете искать», — объяснила она. Психолог также предупредила, что не стоит заводить отношения только ради того, чтобы заполнить с их помощью внутреннюю пустоту или решить через партнера личные или финансовые проблемы. По ее словам, в таких случаях можно вступить в союз с абьюзером, нарциссом или социопатом. «Будьте самостоятельной взрослой личностью и ищите партнера по себе», — посоветовала Романив.

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Психолог отметила, что не стоит сравнивать новых партнеров с прошлыми или выбирать человека по принципу улучшенной копии бывшего возлюбленного. «Более того, поймите, что за годы брака и/или вынужденного одиночества вы тоже изменились», — рассказала она и порекомендовала перед началом новых отношений лучше узнать себя.

«В зрелом возрасте труднее мириться с особенностями другого человека, например, в быту», — сообщила Романив. Она объяснила, что необходимо меньше критиковать вторую половину, спокойнее подходить к решению конфликтов, быть готовыми идти на компромиссы.

Уйти и хлопнуть дверью — такое можно себе позволить в 20–25, но в 40 дверь чаще всего закрывается один раз и навсегда либо не закрывается, потому что люди уже научились договариваться и уважают друга

Ольга РоманивСемейный психолог

В заключение Романив порекомендовала соблюдать личные границы в отношениях. Она сообщила, что в зрелом возрасте у человека уже сформировался определенный образ жизни, круг увлечений и друзей, и призвала уважать личное пространство и с уважением относиться к желанию партнера побыть в одиночестве.

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Алиса Дмитриева
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