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Стали известны причины нежелания мужчин жениться

Психолог Филоненко: мужчины не спешат жениться из-за неготовности содержать семью

Фото: Shutterstock

Одной из главных причин нежелания жениться у мужчин психолог Елизавета Филоненко назвала неготовность брать на себя ответственность за женщину и семью. Об этом стало известно из ее интервью изданию «Доктор Питер» — в нем она перечислила и другие мужские аргументы против спешки со вступлением в брак.

«Для мужчины брак принципиально меняет уровень ответственности. В гражданском союзе он ниже, мужчина психологически и юридически меньше отвечает за женщину и не обязан, например, содержать ее или делить в случае расставания нажитое имущество», — объяснила психолог.

С вступлением в брак, продолжила она, финансовая нагрузка на мужчину возрастает: чаще всего женщина рассчитывает, что муж будет содержать ее во время декрета. Однако мужчина понимает, что не начнет зарабатывать больше без дополнительных усилий, и перспектива напрягаться его не вдохновляет, отметила Филоненко.

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По мнению психолога, мужчины медлят с решительным шагом также из-за неуверенности в том, что смогут прожить с этой женщиной всю жизнь. Также, по словам Филоненко, мужчины не видят выгоды в регистрации брака, так как и без этого имеет все то же самое, что будет и после свадьбы: общие хозяйство и досуг, интимную близость и поддержку.

Психолог отметила, что некоторые мужчины меньше заинтересованы в рождении ребенка, чем женщины. Поэтому нежелание заводить детей — еще одна из причин не жениться, если брак у него ассоциируется с пополнением семейства.

«И последний относительно недавно появившийся фактор — пышная свадьба с непременно трансляцией в соцсетях. Часто для девушки вопрос замужества — это вопрос шикарной свадьбы. Ей и не столько нужно замуж, сколько жизненно необходима свадьба. Это может стать идеей фикс и мечтой всей жизни», — добавила Филоненко.

Зачастую, чтобы напрямую не сообщать любимой, что траты на торжество, кольца и свадебное путешествие на Мальдивы, — это предел его мечтаний, мужчина всеми возможными способами оттягивает женитьбу, резюмировала психолог.

Ранее сообщалось, что существует связь между сутулостью и психологическими проблемами. По словам Филоненко, сутулому человеку наверняка непросто общаться с людьми, он склонен тревожиться, не уверен в себе и хочет закрыться от других.

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Вера Владзиевская
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