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05:08, 20 февраля 2023Бывший СССР

Глава района рассказал о пытках и убийстве бойцами ВСУ жителя Снигиревки

Глава района Барбашов заявил, что бойцы ВСУ в Снигиревке пытали и убили местного жителя

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили местного жителя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Как заявил Барбашов, в период с 10 по 12 ноября 2022 года Сергей Петрович Рудюка 1976 года рождения был запытан и убит в гараже собственного дома украинскими военными. По этому делу будет открыто уголовное дело российскими правоохранительными органами.

Ранее в феврале Юрий Барбашов заявил, что Киев готовит провокацию в подконтрольной Снигиревке. По его словам, Киев планирует выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв Вооруженных сил России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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