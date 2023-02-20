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14:20, 20 февраля 2023Культура

Стало известно о реакции принца Уильяма на серию «Южного парка» с братом

New York Post: принц Уильям, вероятно, посмеялся над серией «Южного парка» с братом

Фото: Chris Jackson / АР

Принца Уильяма, вероятно, позабавила серия американского мультсериала «Южный парк», посвященная его брату, принцу Гарри, и Меган Маркл. Об этом пишет New York Post.

В новом эпизоде анимационного сериала герцог и герцогиня Сассекские подверглись насмешкам. «Уильям, я уверен, не смотрит "Южный парк". Но я полагаю, что один из его друзей увидел видео в социальных сетях и отправил ему. Я думаю, что он, вероятно, видел это, и на его лице была кривая ухмылка при просмотре», — сказал источник, близкий к королевской семье, в программе «Доброе утро, Британия».

В 2021 году стало известно, что «Южный парк» продлили до 2027 года. Создатели шоу Стоун и Трей Паркер подписали контракт на 900 миллионов долларов с компанией ViacomCBS. Это соглашение стало одним из самых дорогих за всю историю телевидения.

«Южный парк» выходит с августа 1997 года. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события. Из-за сюжета его нередко требовали запретить или закрыть.

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Варвара Кошечкина
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