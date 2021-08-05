Американский мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Создатели шоу Стоун и Трей Паркер подписали контракт на 900 миллионов долларов с компанией ViacomCBS. Это соглашение стало одним из самых дорогих за всю историю телевидения.

Проект будет длиться еще как минимум шесть сезонов, а также обзаведется 14 полнометражными фильмами, в которых появятся как старые персонажи «Южного парка», так и новые герои. Первая полнометражная картина выйдет в конце текущего года на сервисе Paramount+. Согласно договору, в рамках франшизы также создадут видеоигру и документальную ленту.

«Южный парк» выходит с августа 1997 года. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события. Из-за сюжета его нередко требовали запретить или закрыть. Например, в 2019 году из китайского сегмента интернета исчезли все упоминания о шоу после выхода серии о цензуре в стране. Создатели «Южного парка» в шуточной форме извинились перед Китаем, заявив, что тоже больше любят деньги, чем свободу и демократию.

