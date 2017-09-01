На «Южный парк» подали в суд

Американская певица Тони Бэзил подала иски к создателям мультсериала «Южный парк», компании Walt Disney и ретейлеру Forever 21. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает RTE.

Исполнительница обратилась в суд из-за того, что ответчики без разрешения использовали ее хит Mickey 1981 года в телепроектах и рекламе. В частности, песня звучит в эпизоде «Южного парка» 2008 года, посвященном выборам президента США.

«С Бэзил никогда не консультировались, и она ни за что бы не дала разрешение использовать ее голос, личность, образ и имя в связи с какой-либо продукцией Disney», — говорится в иске.

Согласно документу, 73-летняя артистка «потеряла сон, страдала от ночных кошмаров и тревожного состояния» после того, как узнала о неправомерном использовании ее песни.

Певица требует как минимум 750 долларов за каждый раз, когда композиция исполнялась без ее разрешения за все прошедшие годы. Она также подала в суд на текущих правообладателей композиции.

Трек Mickey вошел в дебютный альбом Бэзил под названием Word of Mouth.