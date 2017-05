Объявлена точная дата релиза игры по «Южному парку»

Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер игры South Park: The Fractured But Whole, созданной по мотивам мультсериала «Южный парк». В ролике, который был размещен на официальном YouTube-канале, также говорится, что игра выйдет 17 октября 2017 года на Xbox One, PS4 и ПК.

Также были анонсированы специальные предложения. Пользователи, купившие игру до 31 января 2018 года, получат в подарок первую часть серии South Park: The Stick of Truth. За предзаказ игроки получат компаньона Полотенчика.

South Park: The Fractured But Whole — ролевая игра, разрабатываемая студией Ubisoft San Francisco совместно с South Park Digital Studios. Проект не раз откладывался и должен был выйти весной 2017 года. Главной темой сиквела станет высмеивание клише фильмов и других произведений о супергероях.