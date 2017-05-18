Наука и техника
 

Объявлена точная дата релиза игры по «Южному парку»

Перейти в «Мою Ленту»

Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер игры South Park: The Fractured But Whole, созданной по мотивам мультсериала «Южный парк». В ролике, который был размещен на официальном YouTube-канале, также говорится, что игра выйдет 17 октября 2017 года на Xbox One, PS4 и ПК.

Также были анонсированы специальные предложения. Пользователи, купившие игру до 31 января 2018 года, получат в подарок первую часть серии South Park: The Stick of Truth. За предзаказ игроки получат компаньона Полотенчика.

South Park: The Fractured But Whole — ролевая игра, разрабатываемая студией Ubisoft San Francisco совместно с South Park Digital Studios. Проект не раз откладывался и должен был выйти весной 2017 года. Главной темой сиквела станет высмеивание клише фильмов и других произведений о супергероях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американцы выпустили одежду для фанатов «Южного парка»
Создатели «Южного парка» затроллили Белый Дом, Трампа и Церковь Сайентологии
Ubisoft показала пукающий гаджет дополненной реальности для игры «Южный парк»
Последние новости
Двое саперов-контрактников погибли при разминировании в Чечне
Россия уничтожила 98 процентов химического оружия
Глава «Роснефти» предсказал рост стоимости компании в случае снятия санкций
Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект
Леву Би-2 оштрафуют за марихуану на матче «Спартака»
Медведев вспомнил творчество Маяковского на заседании набсовета Внешэкономбанка
В Киеве захотели допросить Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар
Другие материалы рубрики
Наука и техника
 — 
00:07 17 мая 2017
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)

Испытание огнем

США испытали двигатели на замену российским РД-180
10:31 Сегодня

Китай объявил о начале новой углеводородной революции

08:00 12 мая 2017

Найдена причина анорексии

12:47 Сегодня

Российская пенсионерка научилась зарабатывать на Counter-Strike и Minecraft

Наука и техника
 — 
00:12 Сегодня
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками

«Большевики делали овощ из русского человека»

Россияне нашли виновных в революции 1917 года
07:10 Сегодня

Выявлена причина трети смертей в мире

16:23 24 апреля 2017

Синтезирована главная основа жизни на Земле

11:59 Сегодня

Найдено место столкновения двух вселенных

Наука и техника
 — 
00:01 15 апреля 2017
Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации, февраль 1917 года

«Ленин был готов дать независимость Украине»

Как российская революция в 1917 году породила украинскую
00:07 Сегодня

Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии

12:47 Сегодня

Брата робота Федора решили отправить в космос

08:32 Сегодня

Раскрыт новый способ жить дольше

Россия
«Никакая адекватность не нужна»
Сенатор Беляков о том, почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение»
«Результат этих выборов ни у кого не вызывает сомнений»
Политолог Алексей Мартынов об особенностях президентской кампании 2018 года
С 2020 года всех школьников обяжут сдавать ЕГЭ по истории
Семьям погибших при взрыве в Волгограде выделят по миллиону рублей
Момент взрыва в Волгограде попал на видео
Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях москвичам при реновации
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Все материалы
Мир
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
В результате стрельбы в Софии погибли два человека
Венесуэльцы вышли на антиправительственный митинг со свечами в руках
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
Молдавские депутаты начали сбор подписей за импичмент президента
В Киеве захотели допросить Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар
На Украине отказались признать нацистской символику дивизии СС «Галичина»
Верховная Рада отменила «закон Савченко»
На западе Украины чиновника в вышиванке поймали на взятке
Историк назвал чушью требование украинского министра вернуть Кубань
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Задолженность по зарплатам в России выросла на шесть процентов
Число жалоб на финансовые организации в ЦБ выросло в полтора раза
Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до восьми процентов
Милонов предложил снизить штрафы за просрочку по кредитам
Курс доллара подскочил выше 58 рублей
Банк России поднял курс евро на рубль
Все материалы
Бизнес
Открытая книга
Чего ждут друг от друга российские читатели и издатели
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Роскачество начало масштабную проверку сыра «Российский»
Глава «Роснефти» предсказал рост стоимости компании в случае снятия санкций
Польская компания потребовала от Еврокомиссии оштрафовать «Газпром»
Владелец группы компаний СУ-155 погасил долг перед Сбербанком
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Россия уничтожила 98 процентов химического оружия
Судебные приставы порекомендовали жертвам коллекторов фиксировать угрозы
Двое саперов-контрактников погибли при разминировании в Чечне
Старший следователь СК Сорокин признался во взяточничестве
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Китай объявил о начале новой углеводородной революции
Российская пенсионерка научилась зарабатывать на Counter-Strike и Minecraft
Выявлена причина трети смертей в мире
Найдено место столкновения двух вселенных
Все материалы
Спорт
1/4 финала ЧМ по хоккею. Россия — Чехия — 2:0
Команда Олега Знарка в стартовом матче плей-офф на турнире
Дмитрий Кудряшов«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»
Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
Капитанская ночка
Дубль Глушакова, безумство фанатов, истерика Луческу и другие итоги тура РФПЛ
В WADA рассказали о недостатке доказательств в докладе Макларена
Daily Mail сообщила об отказе организаторов «Уимблдона» приглашать Шарапову
РФС посчитал обвинения Луческу в адрес Мутко неприемлемыми
Спонсор Шараповой поддержал решение о ее недопуске на «Ролан Гаррос»
Все материалы
Культура
Чем дело началось
Канны-2017. День 1. Фильм-открытие вызвал аплодисменты только одного журналиста
Хулио Иглесиас«Автокатастрофа сделала меня другим человеком»
Хулио Иглесиас о любви к жизни, «Евровидении» и нескромности
«Красивые бородатые мужики с книжкой»
В Иркутске пройдет Международный книжный фестиваль
Леву Би-2 оштрафуют за марихуану на матче «Спартака»
Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект
Юного Шелдона показали в трейлере приквела «Теории Большого взрыва»
Вышел трейлер продолжения сериала «Стар Трек»
Все материалы
Интернет и СМИ
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
Хакеры научились красть пароли Windows с помощью команды «свернуть все окна»
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
В Ura.ru пришли с обыском
Умер обвиненный в сексуальных домогательствах основатель и руководитель Fox News
Рыжий кот-исполин по кличке Омар стал героем соцсетей
Facebook выписали многомиллионный штраф за обман при покупке WhatsApp
Все материалы
Ценности
Заведут с подсосом
Как онлайн-ретейлеры превращают пользователей соцсетей в покупателей
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Американцы предписали мужчинам носить летом комбинезоны
Героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» стала лицом Saint Laurent
Cartier выпустил «сапфировые» сумки
Канадцы собрали самый быстрый электрический карт
Victoria's Secret предложила женщинам белье с кружевом на спине
Все материалы
Путешествия
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Самолет крупнейшей украинской авиакомпании приземлился в незастывший бетон
Король Нидерландов признался в тайном пилотировании самолетов
Краснодарский губернатор нашел на пляже Анапы полосу препятствий
Британские ученые назвали пляжный отдых причиной преждевременной смерти
Россиянам предложат туры в Швейцарию для эвтаназии
Все материалы
Из жизни
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
По ошибке отпущенного из тюрьмы американца снова освободили и тут же задержали
Британская няня сменила имя на Мэри Поппинс
Ученые связали детское ожирение в Китае с дурным влиянием бабушек и дедушек
На Фестивале собачьего мяса в Китае запретят есть собак
Все материалы
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Самые продаваемые внедорожники в мире
«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
Выбрана компания для создания российского летающего автомобиля
В Сети раскрыли внешность нового Infiniti QX50
Из Lego собрали работающий 28-цилиндровый радиальный мотор
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы