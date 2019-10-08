Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Из китайского сегмента интернета исчезли все упоминания о мультсериале «Южный парк» после выхода серии о цензуре в стране, сообщает The Hollywood Reporter. Создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун шуточно извинились перед Китаем в Twitter.

«Мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си (Цзиньпин, лидер КНР — прим. «Ленты.ру») вовсе не похож на Винни Пуха», — говорится в твите.

«Южный парк» выходит с августа 1997 года. Эпизоды, клипы и упоминания о мультсериале исчезли с крупных сайтов Baidu's Tieba, Weibo и Youku после выхода эпизода Band in China («Банда в Китае»), в котором Голливуд высмеивали за попытки угодить китайским цензорам.

В июле 2017 года сообщалось, что в Китае без официального решения властей начали удалять онлайн-упоминания Винни Пуха. Эксперты отмечали, что это связано с популярными в сети сравнениями Пуха с Си Цзиньпином.

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