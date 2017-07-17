Китайская цензура взялась за Винни-Пуха из-за сравнений с Си Цзиньпином

В Китае начали удалять онлайн-упоминания Винни-Пуха. Об этом сообщает Financial Times.

Публикации, в которых использовалось китайское имя героя (Wéi ní xióng), были вырезаны на платформе Sina Weibo (аналог Twitter), а из мессенджера WeChat исчезли gif-изображения с участием медвежонка.

Отмечается, что официального обращения от властей не было. Эксперты считают, что это связано с популярными в сети сравнениями Пуха с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Исторически были запрещены две вещи: политическая организованность и политическая активность. Но в этом году к списку добавилась третья: говорить о председателе», — подчеркнул профессор медиакоммуникаций Пекинского университета зарубежных исследований Цяо Му.

Он заявил, что ему известны случаи, когда те, кто разместил онлайн какие-либо комментарии в адрес президента, были задержаны.

Ранее китайская правительственная группа Netcasting Services Association опубликовала новые правила, касающиеся аудиовизуального контента в интернете. Власти обязали онлайн-площадки нанимать нескольких «профессиональных цензоров», которые должны отсматривать все размещенное на платформах содержимое.