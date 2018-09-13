Создатели «Южного парка» призвали закрыть свой мультсериал

South Park Studios / YouTube

На официальном YouTube-канале «Южного парка» появилось видео с призывом закрыть мультсериал. Кампания против шоу развернулась в сети за неделю до премьеры нового, 22-го сезона.

«Америка на распутье. Что мы будем делать дальше? #закройтеЮжныйпарк», — говорится в ролике.

В Twitter телешоу также продвигается хештег #cancelsouthpark (#закройтеЮжныйпарк).

«По крайней мере, Мэтт [Стоун] и Трей [Паркер] наконец-то открыто выразили надежду, что смогут закрыть шоу и двигаться дальше», — написал пользователь @anaustinrider. Администраторы аккаунта мультсериала ретвитнули пост, написав «Спасибо» и добавив, что премьера нового сезона запланирована на 26 сентября. Другие подписчики в комментариях к твиту заявили, что «это, скорее всего, шутка, но крайне пугающая».

«Южный парк» выходит с августа 1997 года.

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