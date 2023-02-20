Москвичам назвали дату прихода весны

Синоптик Леус предрек раннее наступление весны в Москве

Ожидается, что март в Москве окажется незначительно теплее нормы. Кроме того, начало метеорологической весны в этом году в столичном регионе ожидается на день-два раньше срока, ориентировочно 18-19 марта. При этом следует помнить, что март в Москве — зимний месяц. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Конечно, делать прогнозы сейчас рано, — отметил специалист. — Тем не менее, уже сейчас ясно, что последние дни февраля будут более холодными, чем его начало. Положительная температурная аномалия в Москве сегодня составляется 3,5 градуса, но оставшиеся дни будут холодными и к концу месяца эта аномалия уменьшится. Прогнозы на март говорят, что он будет несколько теплее нормы, но превышение будет незначительным, на 1-1,5 градуса».

Начало метеорологической весны в этом году, по словам Леуса, ожидается на один-два дня раньше срока, то есть, 18-19 марта. При этом специалист призывает не думать о том, что ровно в этот день пропадет снег, зазеленеет трава и начнет светить солнце. Он напомнил, что «весенняя» температура наблюдалась и в январе, со среднесуточной температурой выше нуля.

«В феврале тоже было несколько таких дней, но никаких намеков на весну, естественно, не было. Чисто технически весна придет в сроки, которые я озвучил, но все же это не начало весны в понятии обывателя. Снег к этому моменту еще не растает, ночные температуры все еще будут отрицательными. Говоря о весне в Москве надо помнить, что, несмотря на изменения климата, март — зимний месяц», — подчеркнул Леус.

В четверг, 23 февраля, москвичей ожидает погода «с мужским характером», рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал очень неустойчивую погоду в столице на этой неделе. Так, сильные морозы, которые будут на 7-8 градусов выше нормы, сменятся резким повышением температуры, превышающим норму на 2-3 градуса.