Москвичей предупредили о погоде «с мужским характером»

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал 23 февраля погоду «с мужским характером»

В четверг, 23 февраля, москвичей ожидает погода «с мужским характером», рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал очень неустойчивую погоду в столице на этой неделе. Так, сильные морозы, которые будут на 7-8 градусов выше нормы, сменятся резким повышением температуры, превышающим норму на 2-3 градуса.

20 февраля высота снега на базовой станции Росгидромета достигла 38 сантиметров — это максимальное значение за весь зимний период, отметил метеоролог. В некоторых районах Москвы и Подмосковья показатели еще выше. Так, в Тушино сугробы высотой 39 сантиметров, в Коломне — 44. Однако существенных снегопадов в ближайшие дни не ожидается, вплоть до пятницы возможен лишь небольшой снежок, поделился собеседник «Ленты.ру».

Циклон, который принес такое количество снега в Москву, по его словам, отходит на восток, и 20 февраля ожидается комфортный день с температурой от 4 до 7 градусов ниже ноля и без существенного ветра. Завтра, 21 февраля, температура понизиться из-за поступления холодных воздушных масс в тылу этого циклона. Ночью в Москве термометр покажет 12-14 ниже ноля, в области — около 18-20. Однако дневные температуры останутся вполне комфортными — в рамках 6-7 градусов ниже ноля.

В ночь на 22 и 23 февраля температура достигнет минус 17-19 градусов, по области опустится до минус 23. Днем ожидается около минус 10-12. По словам синоптика, эти показатели на 7-8 градусов ниже нормы.

Среда и четверг — очень холодные в связи с тем, что циклон дальше будет уходить на Восток, а приближаться гребень высокого давления с Запада. Москва окажется в зоне конвергенции — это сходимость потоков, и воздушные массы будут перемещаться с северо-востока, с севера, с северо-запада Роман Вильфанд метеоролог

В пятницу, 24 февраля, также ожидается холодная ночь — минус 14-19 градусов, однако затем произойдет существенное повышение температуры. Днем в столице будет уже минус 1-6, так как с запада и юго-запада поступит теплый воздух.

На выходных, 25 и 26 февраля ночные температуры уже будут существенно выше — около минус 1-6 градусов, днем они приблизятся к нулевой отметке — от минус 3 до плюс 1. Прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. «В конце длинных выходных погода будет мягкая, теплая. Температура будет выше нормы примерно на 2-3 градуса», — подытожил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал «Ленте.ру», что 23 февраля в столицу придет похолодание, которого не наблюдалось с первой половины января.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал приход весенней погоды в Центральную Россию в конце первой декады апреля.