Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:57, 17 февраля 2023Среда обитания

Москвичам предрекли серьезное похолодание

Синоптик Шувалов спрогнозировал серьезное похолодание к 23 февраля в Москве

Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру»

Москву ожидают снежные выходные, а ближе к праздничному 23 февраля — серьезное похолодание, которого в столице не было с первой половины января, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Вечером в субботу, 18 февраля, пойдет снег, возможна даже метель, рассказал синоптик. Снег с перерывами будет продолжаться до понедельника включительно. «Температура будет в пределах 2-7, 1-6 градусов мороза, а потом пойдет постепенное понижение температуры», — поделился он. Так, во вторник, 21 февраля, ожидается до минус 10-15 градусов, в среду и четверг, 22 и 23 февраля, температура в Москве опустится до 13-18, по области — до 20.

«24 февраля тоже холодный день с температурой на 4-6 градусов ниже нормы, и только к концу праздников, к следующим выходным этот холод закончится. 25-26 февраля можно ждать повышение температуры — будет снова минус 1-6, вернемся в зону комфорта», — спрогнозировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 17 февраля, атмосферное давление в Москве будет на уровне 754 миллиметров ртутного столба, а на выходных понизится на 25 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал приход весенней погоды в Центральную Россию в конце первой декады апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В России сменился командующий Центральным военным округом
Стало известно об уничтожении гаубицы ВСУ в Херсонской области
Гибель двух человек при крушении вертолета Robinson в горах Сахалина подтвердили
Огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео
Захарова отреагировала на обещание Нобелевской премии Нетаньяху
В СПЧ отреагировали на уничтожение членов ИГ в российском регионе
Успешно протестированы мужские противозачаточные таблетки
Названы пять распространенных ошибок при стирке полотенец
Цены на газ в Европе обрушились
Россияне стали лидерами по поездкам в одну популярную пляжную страну Азии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.