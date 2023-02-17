Москвичам предрекли серьезное похолодание

Синоптик Шувалов спрогнозировал серьезное похолодание к 23 февраля в Москве

Москву ожидают снежные выходные, а ближе к праздничному 23 февраля — серьезное похолодание, которого в столице не было с первой половины января, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Вечером в субботу, 18 февраля, пойдет снег, возможна даже метель, рассказал синоптик. Снег с перерывами будет продолжаться до понедельника включительно. «Температура будет в пределах 2-7, 1-6 градусов мороза, а потом пойдет постепенное понижение температуры», — поделился он. Так, во вторник, 21 февраля, ожидается до минус 10-15 градусов, в среду и четверг, 22 и 23 февраля, температура в Москве опустится до 13-18, по области — до 20.

«24 февраля тоже холодный день с температурой на 4-6 градусов ниже нормы, и только к концу праздников, к следующим выходным этот холод закончится. 25-26 февраля можно ждать повышение температуры — будет снова минус 1-6, вернемся в зону комфорта», — спрогнозировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 17 февраля, атмосферное давление в Москве будет на уровне 754 миллиметров ртутного столба, а на выходных понизится на 25 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал приход весенней погоды в Центральную Россию в конце первой декады апреля.

