Названы сроки восстановления движения по Крымскому мосту после смертельного ДТП

Минтранс пообещал восстановить движение по Крымскому мосту после ДТП в течение получаса

Движение по Крымскому мосту, которое было полностью остановлено после смертельной аварии, восстановят в течение получаса. Такие сроки назвали в Минтрансе Крыма, передает РИА Новости.

Впоследствии власти Темрюкского района Краснодарского края сообщили о восстановления движения по мосту.

Об аварии на Крымском мосту стало известно утром в понедельник, 20 февраля. Из-за ДТП полностью перекрыли движение по мосту. По данным источников ТАСС и РЕН ТВ, погибли три человека, еще один пострадал. При этом глава администрации Керчи Святослав Брусаков заявил о двух погибших в аварии и стольких же пострадавших.

На кадрах с места смертельного ДТП видно, что у двух автомобилей повреждена передняя часть — вероятно, машины на Крымском мосту столкнулись лоб в лоб.

Последний раз из-за ЧП движение по Крымскому мосту полностью останавливали 8 октября 2022 года — тогда там взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин и Следственный комитет России назвали заказчиками и исполнителями теракта спецслужбы Украины.