Биржа в африканской стране закрылась из-за опасного циклона

Торги на фондовой бирже Маврикия приостановили из-за надвигающегося циклона «Фредди»

Торги на фондовой бирже Маврикия (Stock Exchange of Mauritius, SEM) приостановили из-за тропического циклона «Фредди», который надвигается на африканскую страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте площадки.

Решение было принято после прогноза Метеорологической службы Маврикия, предупредившей о приближении циклона класса III. По словам специалистов, которые приводит Reuters, этот атмосферный вихрь опасен для страны — он может вызвать затопление прибрежных районов на острове, а порывы ветра могут достигать 120 километров в час.

Метеослужбы предполагают, что циклон может пройти на расстоянии до 120 километров к северо-северо-западу от острова вечером 20 февраля. Международный аэропорт Маврикия также решили закрыть.

Республика Маврикий расположена на нескольких островах в юго-западной части Индийского океана, приблизительно в 900 километрах от Мадагаскара. Фондовую биржу Маврикия зарегистрировали 30 марта 1989 года. Ее считают одной из ведущих бирж в Африке, она входит во Всемирную федерацию бирж (WFE). На площадке торгуются бумаги более 200 компаний, получивших листинг SEM. Торги проводят в маврикийских рупиях.

8 февраля власти Турции приостановили торги на национальной бирже в Стамбуле после серии крупных землетрясений, разрушивших десятки городов. Сообщалось, что официальные лица рассматривали возможность перенести срок открытия площадки на фоне растущего числа жертв. Однако торги возобновили 15 февраля, как и планировалось.