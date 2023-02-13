В Турции задумались о продлении срока закрытия биржи в Стамбуле

Bloomberg: турецкие власти задумались о продлении срока закрытия биржи в Стамбуле

Власти Турции задумались о продлении срока закрытия национальной биржи в Стамбуле на фоне роста числа жертв землетрясений, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. До этого ее планировали открыть 15 февраля.

Торги на бирже были приостановлены на одну неделю в среду, 8 февраля, после серии крупных землетрясений, разрушивших десятки городов. В настоящее время официальные лица рассматривают возможность отказаться от запланированного возобновления торгов, так как число погибших постоянно растет и уже превысило 31 тысячу человек в 11 провинциях. Источники не называют возможную новую дату открытия биржи.

При этом руководство стамбульской биржи, комментируя информацию, появившуюся в СМИ, сообщило корреспонденту ТАСС, что на данный момент не принималось дополнительных решений о продлении приостановки торгов. «Текущая ситуация такова, что мы руководствуемся имеющимся решением правления, в соответствии с которым торги будут возобновлены в среду», — сказал собеседник агентства.

После первых землетрясений в ходе торгов 6 и 7 февраля индекс Borsa Istanbul 100 обвалился на десятки миллиардов долларов, отметило агентство. Около 10 процентов от общего числа инвесторов в акции на стамбульской бирже (около 380 тысяч человек) проживали в пострадавших от землетрясений городах.

Это далеко не первый случай остановки торгов на фондовых рынках в результате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. Например, биржи в Лондоне и Нью-Йорке не открылись на следующий день после теракта 11 сентября 2001 года, работа торговой площадки в Египте приостанавливалась на два месяца в начале 2011 года после свержения президента Хосни Мубарака. Московская фондовая биржа не осуществляла торги акциями в течение почти двух месяцев после начала военного конфликта на Украине.

Турецкие власти тоже не впервые останавливают торги. Так, 17 декабря 2021 года стамбульская биржа временно прекращала работу на фоне рекордного обвала лиры.

