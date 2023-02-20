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20:19, 20 февраля 2023Среда обитания

Оценена скорость таяния ледника Судного дня

Эколог Пинаев: при текущей скорости таяния ледника Судного дня можно смягчить последствия

Фото: Thwaites Glacier / Globallookpress.com

При существующей скорости таяния ледника Туэйтса в Западной Антарктиде (также известного как ледник Судного дня) подъем уровня Мирового океана будет постепенным. У человечества есть возможность смягчить негативные последствия — так оценивает ситуацию доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции​ Института экологии РУДН​ Владимир Пинаев, передают «Известия».

«Единовременного подъема уровня Мирового океана на три метра не произойдет.​ Ледник Туэйтса — не единственный ледник на Земле. Планета Земля очень сложная система. Не следует забывать и про классический круговорот воды в природе», — пояснил эколог.

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По словам Пинаева, страны мира в состоянии принять меры, которые замедлили бы таяние ледника и обезопасили проживающих в прибрежных зонах людей. «Некоторые ученые прогнозируют постепенный подъем на три, а при некоторых сценариях и на пять метров не в XXI, а лишь в XXII веке, то есть время для подготовки есть», — уточнил эксперт. Пинаев подчеркнул, что таких прогнозов не стоит бояться, их нужно воспринимать как призыв к незамедлительному действию.

В 2021 году ученые Университета штата Орегон предрекли леднику Судного дня обрушение в течение ближайших пяти лет. Согласно оценкам исследователей, полное обрушение ледника Туэйтса способно привести к опасному повышению глобального уровня моря на 0,6 метра.

Нина Ташевская
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