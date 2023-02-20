В США заявили о потере веры Запада в победу Украины

Автор TAC Эпископос заявил о потере веры Запада в победу Украины в конфликте с Россией

Западные страны начали терять веру в победу Украины в конфликте с Россией. Такое мнение выразил аналитик из США Марк Эпископос в материале для The American Conservative (TAC).

Автор материала отметил, что в течение спецоперации западные СМИ навязывали миру идею о том, что у России может закончиться вооружение, и успех Киева близок. Однако, как подчеркнул Эпископос, взгляды на итог украинского кризиса начали меняться.

«Сложно не заметить, насколько резко изменилось настроение западных СМИ по сравнению с тем, каким оно было всего четыре месяца назад. Как мы пришли к этому и к чему это может привести?» — написал обозреватель. По его мнению, катастрофа, которая сейчас разворачивается в Украине, была абсолютно предсказуема.

Журналист считает, что изначально Вашингтон действительно верил в возможную победу Киева и старался оказать ему поддержку. Однако сейчас американские власти и многие страны Европы потеряли веру в успех Украины и осознали, что ситуация разворачивается не в пользу Киева, что может в конечном итоге привести к поражению.

«Надежды Вашингтона на достижение чего-то, что можно с полным основанием назвать победой, или хотя какой-то окупаемостью огромных американских вложений в Украину, становятся все меньше с каждым месяцем», — высказался Эпископос. Таким образом, Штаты загнали себя в угол, скованные неопределенной идеей полной победы над Россией, заключил он.

20 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Киеве. Визит американского лидера стал первым после начала полномасштабных боевых действий на Украине.