В Москве женщина отказалась оплачивать проезд и попыталась угнать такси вместе с водителем

В Москве женщина отказалась оплачивать проезд в такси и попыталась угнать машину вместе с находящимся в ней водителем. Об этом АГН «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По утверждению собеседника агентства, ночью 20 февраля водитель Skoda Octavia приехал на вызов к мужчине и женщине. Когда такси стало приближаться к указанному пункту назначения, пассажиры начали отказываться от оплаты поездки, приводя в качестве аргументов разряженный телефон, а также отсутствие банковских карт и наличных денег.

После того как машина остановилась на конечной точке маршрута, таксист вышел на улицу вместе с клиентами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Пассажир заявил водителю, что является «авторитетным человеком», так как неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а значит, его обещанию оплатить поездку позже следует доверять. Мужчина предложил оставить в залог что-нибудь ценное, а затем распылил в лицо таксисту перцовый баллончик и убежал в неизвестном направлении.

Придя в себя, водитель посадил его спутницу в машину и начал звонить в полицию. В это время клиентка пересела на водительское сиденье и начала движение. Таксисту удалось остановить автомобиль, а женщина объяснила свой поступок испугом и снова попыталась сбежать. К этому времени на место происшествия прибыли полицейские. Таксиста и пассажирку доставили в ОМВД России по московскому району Зюзино для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Калуге 31-летний мужчина ударил таксиста в глаз в ответ на просьбу расплатиться за поездку. Россиянина задержали и поместили под стражу.