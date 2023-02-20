Фигурантов дела о покушении на журналиста Соловьева обвинили в терроризме

«Ъ»: фигурантам дела о покушении на журналиста Соловьева предъявили обвинения в терроризме

Следователи предъявили новые обвинения фигурантам уголовного дела о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По делу проходят шесть россиян, входящих в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power. По данным ФСБ, они планировали подорвать автомобиль Соловьева. Изначально им вменялось воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Теперь им инкриминируют участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также уничтожение и повреждение имущества. При обысках у них нашли коктейли Молотова и огнестрельное оружие. Следствие считает, что они причастны к поджогам административных зданий и служебных автомобилей в знак протеста против спецоперации на Украине.

Также у одного из фигурантов силовики изъяли «паспорта граждан Украины с фотографиями участников организованной группы под недействительными персональными данными».

26 января сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил шестерым обвиняемым сроки ареста.