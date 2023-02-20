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13:03, 20 февраля 2023Путешествия

Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на отдыхе в Таиланде

АТОР: туроператоры предложили россиянам путевки в Таиланд по сниженной цене весной

Фото: Unsplash

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам эффективный способ выгодно отдохнуть в Таиланде — путевки на весну предлагаются по сниженным ценам. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным экспертов, в феврале туры в Таиланд стоят в среднем 200 тысяч рублей на двоих. Сейчас ситуация нормализовалась, а расценки на март и апрель стали привлекательнее зимних.

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Так, выгоднее всего провести отпуск в популярной пляжной стране в марте можно с Anex Tour — компания предложила отвезти двоих туристов в Паттайю за 148,4 тысячи рублей. В стоимость входит перелет в обе стороны и проживание. Сэкономить на отдыхе также можно со Space Travel — туроператор реализует путевки в Паттайю от 152,2 тысячи рублей на двоих. 

Дешевле стоит тур в Таиланд в апреле — недельный отпуск для двух путешественников в Паттайю со Space Travel обойдется от 134,9 тысячи рублей. «Пакс» предлагает семидневный отдых за 145,5 тысячи рублей, Fun&Sun — от 154,4 тысячи.

Ранее стало известно, что власти Таиланда начнут взимать туристический сбор с отдыхающих в стране иностранных путешественников с 1 июня 2023 года. Сумма налога составит 150 бат (327 рублей) для прибывающих через морские или сухопутные границы и 300 бат (655 рублей) для тех, кто выберет воздушный транспорт.

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Валентина Процкова
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