С россиян начнут взимать туристический сбор в Таиланде

Khaosod: власти Таиланда введут туристический сбор с 1 июня

Власти Таиланда начнут взимать туристический сбор с отдыхающих в стране иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом сообщает газета Khaosod.

По данным издания, соответствующее решение одобрил кабинет министров азиатского государства. Отмечается, что туристический сбор будет введен уже с 1 июня 2023 года.

Сумма налога составит 150 бат (327 рублей) для прибывающих через морские или сухопутные границы и 300 бат (655 рублей) для тех, кто выберет воздушный транспорт. Уточняется, что туристический сбор не будет взиматься с иностранцев, которые будут находиться в Таиланде не более суток.

Местные власти подчеркнули, что решение о введении налога было принято для поддержания популярных у туристов природных объектов королевства и оказания помощи иностранцам в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Таиланде начнут тщательнее проверять документы и карты иностранных туристов из-за появившегося на одном из курортов страны карманника. Отмечается, что неизвестный мужчина похищает банковские карты путешественников в основном в районе пляжа Патонг на Пхукете.