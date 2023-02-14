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17:24, 14 февраля 2023Путешествия

С россиян начнут взимать туристический сбор в Таиланде

Khaosod: власти Таиланда введут туристический сбор с 1 июня

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Таиланда начнут взимать туристический сбор с отдыхающих в стране иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом сообщает газета Khaosod.

По данным издания, соответствующее решение одобрил кабинет министров азиатского государства. Отмечается, что туристический сбор будет введен уже с 1 июня 2023 года.

Сумма налога составит 150 бат (327 рублей) для прибывающих через морские или сухопутные границы и 300 бат (655 рублей) для тех, кто выберет воздушный транспорт. Уточняется, что туристический сбор не будет взиматься с иностранцев, которые будут находиться в Таиланде не более суток.

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Местные власти подчеркнули, что решение о введении налога было принято для поддержания популярных у туристов природных объектов королевства и оказания помощи иностранцам в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Таиланде начнут тщательнее проверять документы и карты иностранных туристов из-за появившегося на одном из курортов страны карманника. Отмечается, что неизвестный мужчина похищает банковские карты путешественников в основном в районе пляжа Патонг на Пхукете.

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Фариза Бацазова
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