Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:37, 14 февраля 2023Путешествия

В Таиланде начнут тщательнее проверять банковские карты иностранных туристов

На Пхукете начнут проверять карты туристов из-за появившегося на курорте карманника

Фото: unsplash

Полиция Таиланда рекомендовала крупным торговым точкам Пхукета начать тщательнее проверять банковские карты и документы иностранных туристов из-за появившегося на курорте карманника. Об этом пишет The Thaiger.

Отмечается, что неизвестный мужчина похищает банковские карты путешественников в основном в районе пляжа Патонг. До сих пор полиции не удалось поймать вора, однако правоохранители уже составили его примерное описание. Предварительно, злоумышленником является мужчина крупной комплекции, одетый в красную майку, серые шорты и белую кепку. Грабитель также носит черную сумку через плечо, а лицо закрывает медицинской маской.

По данным полиции, карманник использует карты своих жертв для приобретения дорогостоящей техники и ювелирных изделий в магазинах популярного тайского курорта. При покупке он предъявляет поддельные паспорта, по большей части американские.

Материалы по теме:
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников. Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников.Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
17 июля 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

В связи с этим полицейские уже рекомендовали продавцам быть более внимательными при продаже товаров иностранцам. В частности, им нужно сравнивать имя и фамилию на карте с данными в паспорте покупателя, а при необходимости требовать дополнительный документ, к примеру, водительское удостоверение.

В январе двое отдыхающих в Таиланде россиян подали жалобу в полицию после того, как у них украли сотни тысяч рублей из сейфа в отеле. Туристы сообщили, что отправились на прогулку по популярному курортному городу Паттайя. Вернувшись в отель, путешественники обнаружили, что часть их денег была похищена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском
Кремль оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии
Страны ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов
Стало известно об ухудшении состояния Костомарова после операции на руках
В Москве «фокусник» из Камеруна обманул знакомого на 23 тысячи долларов
Инстасамка увеличила размер гонорара в пять раз после отмены тура по России
В Таиланде начнут тщательнее проверять банковские карты иностранных туристов
Попытка «жесткой» мобилизации в Одессе попала на видео
Женщин предостерегли от совершения типичных ошибок во время первых свиданий
Нидерландские истребители F-35 сопроводили российские самолеты у границы Польши
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.