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17:12, 21 февраля 2023Моя страна

Ласковую крысу с обморожением отправили на лечение из Сибири в Москву

Жители Нижневартовска спасли с улицы замерзающую крысу и отправили ее на лечение в Москву

Фото: Oxana Golubets / Unsplash

В Нижневартовске местные жители спасли замерзающую крысу, которую выбросили на улицу. Об этом сообщает «Муксун.фм» со ссылкой на специалистов московского сообщества декоративных крыс.

Крысу назвали Морозко. Из-за пребывания на улице она получила обморожение лапок, ушей и хвоста. Врачи смогли спасти лапы и уши, но хвост пришлось укоротить.

Грызуна отправили на лечение из ХМАО в Москву. Несмотря на состояние, Морозко вела себя спокойно, была ласковой с врачами и постоянно облизывала им руки.

Помимо обморожения специалисты также выявили у Морозко проблемы с печенью. Они могли возникнуть из-за того, что крысу нерегулярно кормили.

Издание отмечает, что местные жители намерены выяснить обстоятельства, из-за которых крыса оказалась на улице — судя по камерам видеонаблюдения, Морозко выбросила на улицу девочка-подросток.

В декабре 2022 года в городе Зеленодольск Республики Татарстан спасли собаку, примерзшую ко льду Волги. Спасатели сделали несколько лунок и освободили животное, после чего забрали с собой и отогрели. Они готовы найти собаке новый дом, но не исключают, что у него есть хозяева, которые могут выйти на связь.

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Сергей Истомин
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