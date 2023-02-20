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11:18, 20 февраля 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором обстреле Шебекинского округа за сутки

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Шебекинский район Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в понедельник, 20 февраля.

По его словам, атака пришлась на село Вознесеновка. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

«Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Людей организованно вывозим с их территорий. Также повреждения есть в нескольких частных домовладениях», — написал Гладков.

Ранее 20 февраля стало известно, что под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате атаки погибла женщина.

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Евгения Куликова
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