Идею совместных закупок оружия Европой для Украины объяснили

Политолог Топорнин объяснил идею закупок оружия Европой для Украины вопросами финансов

Идея совместных закупок оружия для Украины связана с вопросами финансирования. Так планы европейских стран по объединению усилий для помощи Киеву в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Многое упирается в военные возможности и финансовые возможности государства. Не секрет, что в Европейский союз (ЕС) входят страны с благополучной экономикой, а также мелкие и средние страны, где не все так хорошо, как хотелось бы, особенно в сфере финансирования военных заказов. Поэтому они хотят использовать деньги специального военного фонда, чтобы загрузить военные мощности и производить то вооружение, которое будет поставляться Украине», — сказал политолог.

Они хотят рационализировать работу военно-промышленного комплекса, чтобы отдельные страны, у которых не самые развитые и мощные экономики, не испытывали финансовых потерь при загрузке своих военных предприятий Николай Топорнин политолог

Ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен обсудить совместную закупку боеприпасов для Украины во время Совета глав МИД стран ЕС.

Комментируя свое предложение, Боррель указал, что в настоящий момент Европейский фонд мира финансирует закупки, которые проводят члены объединения. По его мнению, мобилизовать средства можно через Европейский фонд мира, так как это межправительственный фонд, который не связан с бюджетом ЕС. «Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета», — добавил он.