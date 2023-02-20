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08:41, 20 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о применении ВСУ пикапов с гранатометами

Офицер Марочко: ВСУ используют пикапы, оснащенные зенитно-пулеметными установками

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пикапы, оснащенные зенитно-пулеметными установками и гранатометами, как «кочующие огневые средства». Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«Противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств. На купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское, а также на краснолиманском направлении в районах Стельмаховка, Макеевка и Невское выявлены пикапы противника, в кузовах которых установлены зенитно-пулеметные установки», — сказал он.

По словам Марочко, также пикапы оборудованы переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), автоматическими гранатометами и минометами западного образца. Он подчеркнул, что украинские военные на технике постоянно перемещаются и используют рельеф местности в качестве естественного укрытия, затрудняющего возможность их обнаружения.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о получении от западных стран «сигналов» о поставках дальнобойных ракет и другого оружия. Кроме того, глава государства отметил, что есть важные заявления мировых лидеров в поддержку республики.

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Кристина Есикова
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