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04:05, 19 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал про «сигналы» о поставках Украине дальнобойных ракет

Зеленский рассказал про «сигналы» от Запада о поставках Украине дальнобойных ракет

Фото: офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении от стран Запада «сигналов» о поставках дальнобойных ракет. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении поставок оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочной поддержки Украины», — сказал он.

17 февраля Зеленский выразил уверенность в том, что в скором времени табу на поставку Киеву дальнобойных ракет будет снято. Он заверил в том, что данный вопрос уже прорабатывается.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Украина получит современные истребители, но случится это только после окончания спецоперации. По прогнозам министра, Киеву «почти наверняка» не предоставят самолеты ближайшие полгода.

16 февраля ряд американских сенаторов призвал американского президента Джо Байдена поставить на Украину истребители. Также они требуют передать Киеву дальнобойные ракеты.

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Марина Совина
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